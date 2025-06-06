Названо 6 трендових кольорів літа: серед них – "пляшковий" і "барбі"
- Дизайнери рекомендують шість трендових кольорів для оформлення інтер'єру в червні.
- Кожен з цих кольорів має свої особливості та асоціації, від теплих тропічних вод до середземноморської атмосфери, прохолоди та енергії.
Червень – чудовий час, щоб додати у свій дім яскравості, грайливості й натхнення. Кольори першого місяця літа, якими слід оформлювати інтер'єр, натхненні природою.
Дизайнери назвали трендові відтінки цього місяця. Деякі з них – класика, інші – несподіванка, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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Бірюза
Це безпрограшний зелено-блакитний відтінок, що викликає асоціації з теплими тропічними водами, свіжими лісами та екваторіальними пейзажами.
Бірюзова кухня / Фото John Ellis
Теракотовий
Червень – ідеальний час, щоб впустити тепло теракоти та середземноморської атмосфери в дім.
Каліфорнійська дизайнерка Джеймі Женер вважає, що теракотова фарба – must-have для інтер'єру, який має бути, привітним і невимушеним.
Тепло теракотового ідеально доповнить літній інтер'єр / Фото Hespan Edward Bulmer Natural Paints
Пляшково-зелений
Темно-зелений з глибоким, насиченим тоном – як тінь під листям або вода в глибокому озері. У червні вся природа сповнена хлорофілу, тож цей відтінок якнайдоречніший на вигляд. Пляшково-зелений створює атмосферу спокою та умиротворення.
Пляшкові стіни на кухні / Фото Farrow & Ball
Лаванда
М'який, приглушений, трохи ностальгічний. Це не яскравий фіолетовий, а легкий натяк, шепіт кольору, що створює відчуття прохолоди й легкості.
Дизайнери радять поєднувати лаванду з пилово-рожевим для збалансованої палітри. Такий підхід допоможе уникнути помилок у декоруванні й додасть простору елегантної мрійливості.
Лавандові шафи на кухні / Фото Annie Sloan
Солом'яно-жовтий
Жовтий довго сприймався як занадто легковажний, але тепер він повертається. Наймодніший зараз – це м'який, приглушений жовтий, схожий на стиглі поля пшениці.
"Пшенична" кухня / Фото Mylands
Барбі-рожевий
Яскравий фуксійно-рожевий, насичений і сміливий. І хоч він може лякати своєю яскравістю, при правильному використанні – це справжній заряд енергії.
Барбі-рожевий чудово підходить для передпокоїв чи кухонь. Його можна збалансувати темними кольорами: шоколадним або лісовим зеленим. Або навпаки, нейтралізувати теплими нейтральними.
Рожева вітальня / Фото House of Hackney