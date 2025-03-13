Щоб вітальня мала сучасний і стильний вигляд, варто уникати перенасичених кольорів, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Які кольори у модних вітальнях ми не побачимо у 2025 році

Холодний сірий

Цей відтінок домінував у вітальнях протягом останнього десятиліття. Наразі більшість людей вже відмовилися від суцільно сірого інтер'єру, додаючи у нього зазвичай кольорові акценти. Втім, у 2025 році дизайнери не використовуватимуть цей колір взагалі – навіть у деталях.

Надто холодні, сіро-блакитні відтінки втрачають актуальність. Вони часто створюють стерильну атмосферу замість затишної. До того ж сірий тісно асоціюється з фермерським стилем, який колись був надзвичайно популярним, але тепер здається старомодним і клішованим.

Дизайнери замість холодного сірого рекомендують теплий тауповий або бежево-грибний відтінок, як на цьому кадрі / Фото Urbanology

Чистий червоний

У 2024 році тренд "неочікуваного червоного" став вірусним. Яскраві червоні акценти використовували для надання динаміки інтер'єру. Але хоча цей колір у невеликих дозах може мати ефектний вигляд, у 2025 році чистий червоний не буде в моді – особливо у вітальнях.

Насичений червоний часто має агресивний вигляд, і його важко вписати в сучасний інтер'єр. Замість нього варто звернути увагу на палену сієну – глибокий, землистий червоний з коричневими відтінками. Він додає тепло та глибину, не перевантажуючи простір.

Коричневі відтінки цього червоного роблять його більш затишним / Фото Future

Темно-синій

Темно-синій у поєднанні з білим був класичною комбінацією протягом багатьох років, але надмірне використання цього поєднання призвело до того, що такі інтер'єри поступово стали видаватися застарілими. Попри свою класичність, темно-синій може здаватися надто важким і перевантаженим, особливо у невеликих вітальнях, де він створює ефект замкненого простору.

Замість темно-синього дизайнери обрати вибрати синьо-чорний відтінок, який на кілька тонів темніший. Глибокий, похмурий синій із зеленими нотками має набагато багатший і сучасніший вигляд.

Як і темно-синій, димчастий блакитний відтінок на цій стелі має розкішну якість / Фото Kristofer Johnsson

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Шавлієво-зелений

Хоча шавлієво-зелений був надзвичайно популярним останніми роками, його приглушена м'якість починає здаватися передбачуваною. У 2025 році дизайнери віддають перевагу глибокому оливковому зеленому – більш насиченій, земній альтернативі, яка додає вітальні вишуканості та відчуття стійкості.

Оливковий має більш загадковий настрій, ніж шавлієвий, створюючи вишуканіший простір / Фото Lick

Колір пилової троянда

Популярність кольору пилової троянди зросла завдяки її мэякій, романтичній естетиці, але у вітальні вона може мати занадто ніжний або навіть застарілий вигляд. Рожеві вітальні починають здаватися ностальгічними та втомленими. Вони не мають тієї глибини чи свіжості, які потрібні сучасним житловим просторам.

Дизайнери рекомендують більш природний теракотовий рум'янець – теплий, землистий відтінок рожевого. Він нагадує колір необробленої штукатурки або випаленої глини, слугуючи ідеальною основою для стін.

Обирайте теракотові відтінки замість рожевої гамми / Фото Farrow & Ball

Яскраво-білий

Яскравий, кришталево-білий колір може виглядати занадто стерильним і не привітним, йому бракує глибини, яка сьогодні необхідна вітальням для створення теплої атмосфери.

Однак білий залишається класичною та позачасовою опцією, особливо в маленьких вітальнях, де він допомагає візуально розширити простір. Якщо ви шукаєте простий, чистий фон, замініть яскраво-білий на відтінок з легким підтоном жовтого, сірого або коричневого.

Дизайнери радять обрати молочно-білий відтінок замість чисто білого / Фото Brian Madden

Хантер-зелений

Цей темний, насичений зелений колір із глибокими, майже хвойними відтінками вже вичерпав себе.

Замість нього дизайнери радять використовувати глибокий зелено-чорний відтінок, як на фото, або насичений землистий ялівець.

Насичений зелено-чорний відтінок – це ідеальний вибір для поєднання зі шкірою або деревом / Фото Matti Gresham

Гірчично-жовтий

Яскравий гірчично-жовтий може швидко перевантажити простір, ускладнюючи його поєднання з іншими відтінками.

Якщо ви хочете інтегрувати цей колір у свій інтер'єр, його краще комбінувати з подібними теплими земляними відтінками, такими як охра та бордо, або ж повністю замінити на більш глибокий карамельний відтінок.

Вишукані медові відтінки в цьому просторі мають сучасніший вигляд, ніж гірчично-жовтий / Фото Garruppo

Баклажановий пурпур

Баклажановий відтінок довгий час вважався одночасно грайливим і розкішним. Втім, він не має тієї багатогранності, яку дизайнери шукають у кольорах 2025 року, особливо у вітальні.

Глибокі пурпурові тони важко інтегрувати в інтер'єр вітальні – вони часто здаються надто похмурими або складними для поєднання з нейтральними відтінками. Замість них експерти радять звернути увагу на шовковичний колір – м'який червоно-коричневий відтінок.

Цей насичений відтінок шовковиці на шафах випромінює вишуканість / Фото Farrow & Ball