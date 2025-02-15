Дизайнери назвали найкращі кольори для дивана у маленьку вітальню. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Диван часто є найбільшим предметом меблів у кімнаті, тому його колір значно впливає на загальний вигляд і відчуття простору. Вдало підібраний відтінок може допомогти створити відчуття відкритості, згуртованості та рівноваги, тоді як неправильно підібраний колір може зробити кімнату тісною або візуально незбалансованою,

– сказала дизайнерка інтер'єру Вікторія Фостер.

Як ви могли здогадатися, найкращі дивани для маленької вітальні – це світлі дивани. Але якщо ви любите більш яскраві кольори та візерунки, то можна стилізувати навіть їх. Головне – знати як.

Найкращий диван для маленької вітальні

На першому місці, звісно, будуть світлі кольори – білий, пастельний, ніжно-рожевий. Вони відбивають природне світло та надають кімнаті більше простору. Однак чисто білий краще не обирати, адже за таким диваном буде дуже складно доглядати – на ньому залишатимуться плями і буде помітний пил.



Білий диван в інтер'єрі / Фото Future PLC

Нейтральні відтінки також стануть чудовим вибором для дивана. Глиняний, сірий, темно-коричневий – усі вони створюватимуть заспокійливу атмосферу. Доповнити такий диван можна подушками або пледом у теракотовому кольорі.



Інтер'єр вітальні / Фото Future PLC

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Якщо ж вам хочеться додати яскравості та цікавого акценту, то червоний диван стане ідеальним рішенням. Однак решту інтер'єру тоді краще оформити у нейтральних відтінках, щоб не перевантажувати простір.



Червоний диван у маленькій вітальні / Фото Future PLC

Якщо ви завжди мріяли про темний диван, то краще обрати приглушені відтінки. Наприклад, не чорний, а вугільний, та поєднайте його зі світлими аксесуарами.



Вугільний диван / Фото Future PLC

Щоб не виділяти диван на загальному тлі, можна обрати однаковий колір для стін та дивана. Таке монохромне приміщення буде затишним і стильним.



Монохромний дизайн інтер'єру / Фото Future PLC

Також можна обрати принт у смужку, який ніколи не виходить з моди. Краще щоб принт був широкий, а диван – світлий. Адже темний колір і дрібний принт візуально робитимуть простір меншим.