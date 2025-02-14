Колір, який не втрачає популярність

Кольором століття за версією Dunn-Edwards став синьо-зелений. Цей відтінок фарби у виробника називається Viridian Odyssey. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Viridian Odyssey є глибоким та насиченим кольором. Хтось називає його зеленим, а хтось – синім, та насправді це поєднання обох кольорів, які упродовж багатьох років є популярними в дизайні інтер'єру. Власники будинків обирали Viridian Odyssey ще з 1925 року, та він ідеально підходить для декору і у 2025 році.

Оздоблення темно-зеленим кольором має ще одну важливу якість, яка відповідає цьогорічним трендам, – відчуття спокою та єднання з природою. Цей колір одночасно спокійний, вишуканий та похмурий.

"Колір століття" вшановує минуле та все, що привело нас до цього моменту, він також символізує готовність до наступних 100 років,

– наголосили у Dunn-Edwards.

Є багато способів, як можна застосувати Viridian Odyssey в інтер'єрі. Однак дизайнери вважають, що найкращий вигляд цей колір матиме у невеликих кімнатах, домашньому офісі або туалеті.

До речі, синьо-зелений колір підійде для всіх стилів інтер'єру – від мінімалістичного до класичного чи навіть артдеко.