Кухонні тенденції повинні лише інформувати, а не диктувати вибір дизайну. Однак з ними все ж варто ознайомитися для того, щоб створити дійсно привабливий інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

До теми Чи може зелений колір стати новою базою в інтер'єрі: дизайнери здивували відповіддю

Антитрендові кольори кухні і їхні альтернативи

Темно-синій колір був популярним в інтер'єрі впродовж останніх років. Він додав йому глибини і відчуття розкоші, тож така кухня точно привертала увагу. Хоч дизайнери і досі його люблять, та все ж у цьому році радять відмовитися від темно-синього і надати перевагу свіжішому відтінку – небесно-блакитному.



У 2025 році не варто робити темно-синю кухню / Фото Future PLC

Небесно-блакитний колір стане чудовим для кухні, адже він візуально додасть простору і світла кімнаті. Дизайнери радять поєднувати його з латунною фурнітурою та мармуровою стільницею.



Кухня у небесно-блакитному кольорі / Фото Future PLC

Плануєте оновити кухню та шукаєте ідеальні фасади? ViyarFronts пропонує широкий вибір – від фарбованих і плівкових до шпонованих і скляних, кожен із яких має гарантію аж на 10 років! Завдяки індивідуальному підходу та тисячам варіантів кольорів і текстур, зможете створити унікальний дизайн, що відповідатиме вашим потребам і бажанням.

Разом з темно-синім популярність втрачає темно-зелений, оксамитовий колір. Дизайнер Теш Бредлі радить обрати світліший, земляний відтінок зеленого.



Темна зелена кухня вже не актуальна / Фото Farrow & Ball

Кращою альтернативою стане колір зелений мох. Він ідеально підійде як для класичної, так і для сучасної кухні. Щоб створити красивий контраст, використайте на кухні натуральні матеріали – граніт, мармур або темне дерево. Якщо ви хочете поєднати зелений мох з іншими відтінками, то варто звернути увагу на бордовий, червоний, коричневий і жовтий.



Кухня у кольорі зелений мох / Фото Magnet Kitchens

Білий колір, який багато років вважався універсальним, відходить у минуле. Зараз дизайнери вважають його надто "стерильним" і холодним.

У 2025 році білі кухні не будуть популярними. Вони просто надто яскраві, їм бракує тепла та індивідуальності,

– сказав дизайнер інтер'єру Річард Дейвонпорт.



Білий колір кухні / Фото Future PLC

Замість чисто білого дизайнери радять обирати бежевий, колір слонової кістки або інший пастельний відтінок. Ці кольори є більш м'якими і теплими. Вони створять на кухні затишну і комфортну атмосферу і при цьому будуть не нав'язливими.



Інтер'єр кухні / Фото Olive & Barr

Тож якщо для вас важливо слідувати модним тенденціям, обирайте ті кольори, які у цьому році радять дизайнери. Так ви зможете створити стильну і трендову кухню.