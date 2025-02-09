Кухонные тенденции должны лишь информировать, а не диктовать выбор дизайна. Однако с ними все же стоит ознакомиться для того, чтобы создать действительно привлекательный интерьер. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

К теме Может ли зеленый цвет стать новой базой в интерьере: дизайнеры удивили ответом

Антитрендовые цвета кухни и их альтернативы

Темно-синий цвет был популярным в интерьере на протяжении последних лет. Он добавил ему глубины и ощущение роскоши, поэтому такая кухня точно привлекала внимание. Хотя дизайнеры до сих пор его любят, но все же в этом году советуют отказаться от темно-синего и отдать предпочтение более свежему оттенку – небесно-голубому.



В 2025 году не стоит делать темно-синюю кухню / Фото Future PLC

Небесно-голубой цвет станет прекрасным для кухни, ведь он визуально добавит пространства и света комнате. Дизайнеры советуют сочетать его с латунной фурнитурой и мраморной столешницей.



Кухня в небесно-голубом цвете / Фото Future PLC

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Вместе с темно-синим популярность теряет темно-зеленый, бархатный цвет. Дизайнер Теш Брэдли советует выбрать более светлый, земляной оттенок зеленого.



Темная зеленая кухня уже не актуальна / Фото Farrow & Ball

Лучшей альтернативой станет цвет зеленый мох. Он идеально подойдет как для классической, так и для современной кухни. Чтобы создать красивый контраст, используйте на кухне натуральные материалы – гранит, мрамор или темное дерево. Если вы хотите совместить зеленый мох с другими оттенками, то стоит обратить внимание на бордовый, красный, коричневый и желтый.



Кухня в цвете зеленый мох / Фото Magnet Kitchens

Белый цвет, который много лет считался универсальным, уходит в прошлое. Сейчас дизайнеры считают его слишком "стерильным" и холодным.

В 2025 году белые кухни не будут популярными. Они просто слишком яркие, им не хватает тепла и индивидуальности,

– сказал дизайнер интерьера Ричард Дейвонпорт.



Белый цвет кухни / Фото Future PLC

Вместо чисто белого дизайнеры советуют выбирать бежевый, цвет слоновой кости или другой пастельный оттенок. Эти цвета являются более мягкими и теплыми. Они создадут на кухне уютную и комфортную атмосферу и при этом будут не навязчивыми.



Интерьер кухни / Фото Olive & Barr

Если для вас важно следовать модным тенденциям, выбирайте те цвета, которые в этом году советуют дизайнеры. Так вы сможете создать стильную и трендовую кухню.