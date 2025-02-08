Багатство зеленого кольору

Природні кольори ніколи не виходять з моди. Саме тому зелений інтер'єр завжди матиме стильний вигляд. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Нейтральні колірні схеми – вишукані та підходять для будь-якого інтер'єру, а також неймовірно легко поєднуються з іншими кольорами. Зараз багато власників будинків шукають нові рішення, окрім перевірених часом нейтральних відтінків.

Коли ви думаєте про нейтральні кольори в дизайні будинку, ваш розум може відразу блукати до бежевого, сірого чи білого. Концепція нейтральної палітри розвивається, і настав час прийняти захопливі зміни,

– сказала дизайнерка інтер'єру Маделін Ронер.



Зелені стіни в інтер'єрі / Фото Бенджаміна Мура

Зараз дизайнери погоджуються з думкою, що зелений став новим нейтральним відтінком. Різні відтінки зеленого завжди були популярними в дизайні інтер'єру, однак саме природній зелений, колір шавлії здатні додати простору освіжаючого відчуття та характеру.

Зелений колір може створити м'яке тло в інтер'єрі, адже чудово поєднується з багатьма іншими кольорами. Крім того, його можна використовувати у будь-якому стилі інтер'єру.

Зелений викликає відчуття спокою та зв'язку з природою, що стає все більш потрібним у сучасному метушливому житті. На відміну від традиційних нейтральних кольорів, відтінки зеленого пропонують нотку індивідуальності, зберігаючи універсальність,

– пояснила Ронер.



Новий нейтральний інтер'єр / Фото Farrow & Ball

Щоб створити позачасовий інтер'єр, дизайнери радять обирати спокійні відтінки зеленого – шавлію, оливковий тощо. Вони гарно поєднуються з темно-коричневим, слоновою кісткою, бежевим, сірим та іншими нейтральними тонами.

Тож забудьте про те, що нейтральний інтер'єр це лише білий і сірий, сучасні тренди інтер'єру дозволять обирати значно насиченіші відтінки.