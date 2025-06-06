Дизайнери назвали трендові відтінки цього місяця. Деякі з них – класика, інші – несподіванка, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Бірюза

Це безпрограшний зелено-блакитний відтінок, що викликає асоціації з теплими тропічними водами, свіжими лісами та екваторіальними пейзажами.

Бірюзова кухня / Фото John Ellis

Теракотовий

Червень – ідеальний час, щоб впустити тепло теракоти та середземноморської атмосфери в дім.

Каліфорнійська дизайнерка Джеймі Женер вважає, що теракотова фарба – must-have для інтер'єру, який має бути, привітним і невимушеним.

Тепло теракотового ідеально доповнить літній інтер'єр / Фото Hespan Edward Bulmer Natural Paints

Пляшково-зелений

Темно-зелений з глибоким, насиченим тоном – як тінь під листям або вода в глибокому озері. У червні вся природа сповнена хлорофілу, тож цей відтінок якнайдоречніший на вигляд. Пляшково-зелений створює атмосферу спокою та умиротворення.

Пляшкові стіни на кухні / Фото Farrow & Ball

Лаванда

М'який, приглушений, трохи ностальгічний. Це не яскравий фіолетовий, а легкий натяк, шепіт кольору, що створює відчуття прохолоди й легкості.

Дизайнери радять поєднувати лаванду з пилово-рожевим для збалансованої палітри. Такий підхід допоможе уникнути помилок у декоруванні й додасть простору елегантної мрійливості.

Лавандові шафи на кухні / Фото Annie Sloan

Солом'яно-жовтий

Жовтий довго сприймався як занадто легковажний, але тепер він повертається. Наймодніший зараз – це м'який, приглушений жовтий, схожий на стиглі поля пшениці.

"Пшенична" кухня / Фото Mylands

Барбі-рожевий

Яскравий фуксійно-рожевий, насичений і сміливий. І хоч він може лякати своєю яскравістю, при правильному використанні – це справжній заряд енергії.

Барбі-рожевий чудово підходить для передпокоїв чи кухонь. Його можна збалансувати темними кольорами: шоколадним або лісовим зеленим. Або навпаки, нейтралізувати теплими нейтральними.

Рожева вітальня / Фото House of Hackney