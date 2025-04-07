Роблять оселю дорогою на вигляд: 3 вдалі поєднання кольорів

Вибір кольору в інтер'єрі має важливе значення для створення теплої та затишної атмосфери. Визначаючи колірну гаму для житла, домовласники хочуть збалансувати особисті уподобання та обрати той колір, який робитиме домівку дорогою на вигляд.

Є декілька поєднань кольорів, які легко можуть з цим впоратися. Про це пише 24 Канал з посиланням на дизайнерку інтер'єру Анну Бойко.

Дивіться також Найпоширеніша помилка при виборі ліжка: як її уникнути

Поєднання кольорів, які роблять домівку дорогою на вигляд

Перше поєднання кольорів, яке виокремила дизайнерка, – це білий, бежевий та теплий відтінок дерева.

За її словами, таке поєднання ніколи не вийде з тренду. Ці ніжні тони створюють відчуття чистоти, легкості та свіжості.



Поєднання бежевих відтінків робить оселю дорогою на вигляд / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Друге – це теракота та бежевий. Це поєднання має неймовірно гармонійний вигляд. До того ж такі кольори створюють відчуття комфорту та затишку.

Третє – шоколадний, чорний та бежевий. Це виглядає дуже естетично і затишно.

Зазначимо, що таке поєднання може зробити інтер'єр елегантним, розкішним і серйозним водночас. Воно надає глибини простору.

Якщо ви помітили, то всі наведені вище приклади – це кольори, які взяті з природи, тому точно вони ніколи не вийдуть з тренду,

– підкреслює дизайнерка.

Зазначимо, що індивідуальні вподобання впливають на вибір кольорів та їхню кількість, але існують певні рекомендації та принципи декорування, які допоможуть забезпечити цілісність і стиль вашого дизайну.