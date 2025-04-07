Есть несколько сочетаний цветов, которые легко могут с этим справиться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на дизайнера интерьера Анну Бойко.

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Сочетание цветов, которые делают дом дорогим на вид

Первое сочетание цветов, которое выделила дизайнер, – это белый, бежевый и теплый оттенок дерева.

По ее словам, такое сочетание никогда не выйдет из тренда. Эти нежные тона создают ощущение чистоты, легкости и свежести.



Сочетание бежевых оттенков делает дом дорогим на вид / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Второе – это терракота и бежевый. Это сочетание имеет невероятно гармоничный вид. К тому же такие цвета создают ощущение комфорта и уюта.

Третье – шоколадный, черный и бежевый. Это выглядит очень эстетично и уютно.

Отметим, что такое сочетание может сделать интерьер элегантным, роскошным и серьезным одновременно. Оно придает глубины пространству.

Если вы заметили, то все приведенные выше примеры – это цвета, которые взяты из природы, поэтому точно они никогда не выйдут из тренда,

– подчеркивает дизайнер.

Отметим, что индивидуальные предпочтения влияют на выбор цветов и их количество, но существуют определенные рекомендации и принципы декорирования, которые помогут обеспечить целостность и стиль вашего дизайна.