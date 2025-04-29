Створює враження "тихої розкоші": 5 кольорів фарби, які зроблять ваш будинок дорожчим на вигляд

Одним із способів надати кімнаті свіжого вигляду – вибрати гарний колір фарби. Більшість людей не завжди усвідомлюють, як правильно підібраний відтінок може миттєво підняти простір і створити враження "тихої розкоші".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Які кольори зроблять оселю дорогою на вигляд

Є щонайменше 5 кольорів фарби, на які можна покластися, щоб зробити свій будинок дорожчим на вигляд.



Деякі кольори можуть додати кімнаті вишуканості / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Якщо у вас є думка пофарбувати свою кімнату в темний відтінок, то фахівці пропонують обрати вугільно-сірий. Цей колір гарно поєднує драматичність і насиченість. Можна поєднати вугільно-сірий колір з теплими металевими відтінками або натуральними текстурами в їдальні чи вітальні, щоб отримати той вишуканий дизайнерський акцент.

Коштовні тони. Кеті Куо, засновниця та генеральна директорка Kathy Kuo Home, каже, що немає нічого кращого за відтінки коштовного каміння, щоб додати простору додаткової нотки розкоші. Їй до вподоби тони, такі як прусський блакитний, бордовий та смарагдовий, щоб по-справжньому підняти кімнату.

Greige – популярність цього кольору різко зросла в останні роки. Це вишукане поєднання сірого та бежевого, яке передає ніжну теплоту. Сірий колір створює спокійний, багатошаровий фон, який добре поєднується з натуральними матеріалами, такими як дерево та камінь. Цей відтінок стриманий, але ніколи не здається нудним.

Подібно до сірого, сіро-коричневий – це ще один колір, який може створити враження вишуканості. TAUPE – один з кольорів фарби для відчуття розкоші. Це стриманий нейтральний колір, який відчувається більш впевнено, ніж звичайний сірий або бежевий, оскільки він складніший і має дорогий вигляд.

Насичено зелений. Ді Ді Тейлор Юстас, засновниця Taylor Hannah Architect Inc., каже, що такий колір як Hunter Green може миттєво зробити будь-яку кімнату візуально багатшою. Він глибокий, класичний і завжди сприймається як дорогий.