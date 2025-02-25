Королева Британії втілила популярний тренд у дизайні інтер'єру

Королівська родина наслідує один із поширених трендів у дизайні 2024 року. Йдеться про "багатство на полиці".

Ця тенденція закликає створювати полиці з книгами, а також з фотографіями та предметами декору. Королівське подружжя почало їй наслідувати ще того, як вона набула популярності, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість простору монархів

Так, ще у 2020 році королева Камілла показала інтер'єр Кларенс-Хаус, офіційної лондонської резиденції монарха.

Кімната, яка, ймовірно, є домашнім офісом, демонструє полиці з книгами, творами мистецтва, вазами та рамками для фото – всі ці елементи створюють ефект "курованого безладу", наповнюючи кімнату індивідуальністю, водночас не перевантажуючи її.

Кремова книжкова шафа наче вмонтована в цей кут. Очевидно, що вона виготовлена на замовлення.

Який вигляд має домашній офіс короля і королеви Великої Британії: дивіться фото

Ідеальне рішення для зберігання улюблених книг може справді перетворити будь-який простір на літературний рай.

Коли йдеться про організацію книжкової колекції, шафи є класичним вибором, який не лише забезпечує функціональність, але й може бути стилізований за допомогою особистих сувенірів і аксесуарів у будь-якій кімнаті. Книжкові шафи доступні в різноманітних стилях, розмірах і обробках. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу стильному сучасному вигляду, сільському шарму чи більш традиційному відчуттю, неодмінна є книжкова шафа, яка відповідатиме вашому смаку.