Зокрема, їхню увагу привернула блакитна акцентна стіна на кухні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кухня Дуа Ліпи

Кухня в лондонському будинку співачки здебільшого досить звичайна. Витончені білі шафи, мармуровий острів із прожилками та золота фурнітура – ​​усе це створює класичну, тихо розкішну естетику. Однак праворуч співачка перериває усю нейтральність кухні у найсміливіший спосіб.

Темно-блакитна акцентна стіна в кухні Дуа Ліпи миттєво привносить родзинку в простір.

"Більшість кухонь нейтральні – білий, бежевий, м’який сірий. Це безпечно, це класично... але це також може відчуватися плоским. Темно-синя акцентна стіна змінює все", – коментує головний дизайнер інтер’єру Mondän & Co Interiors.

Це миттєво додає контраст і створює фокус без капітального ремонту. І залежно від відтінку, може зробити кухню примхливою та драматичною або свіжою та приземленою.

Що робить блакитну акцентну стіну в кухні співачки такою примітною, так це те, що вона робить заяву, не перевантажуючи кімнату. Це драматично, але обмежено певним простором, тому решта її білої кухні зберігає класичну естетику. Крім того, її вибір темно-синього кольору вишуканий.

Фахівець каже, що блакитна акцентна стіна – особливо на кухні – це не просто колір, а це спосіб додати глибину, контрастність і відчуття впевненості в дизайні. "Незалежно від того, чи це фарба, камінь чи шпалери, вони привносять щось у простір, чого просто не можуть досягти нейтральні", – додає він.