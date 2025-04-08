Кухня італійського тенора Андреа Бочеллі: дизайнери називають її справжнім мистецтвом

Відомий співак Андреа Бочеллі та його дружина Вероніка володіють віллою Альпемаре на узбережжі Тоскани. Особливе захоплення дизайнерів викликала розкішна кухня подружжя, яка поєднує сучасну елегантність, функціональність та ретельну увагу до деталей.

На кухні Бочеллі можна спостерігати баланс домашнього затишку і функціональності з розкішшю та елегантністю. Дизайнери кажуть, що досягти такого ефекту – це справжнє мистецтво, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Що особливого у кухні Бочеллі

Кухня співака справляє враження своїм кремово-білим відтінком, підкресленим вишуканими сатиновими хромовими оздобленнями. Стільниці та фартухи з кварциту Тадж-Махал додають завершальну нотку, створюючи відчуття розкоші, яка залишатиметься такою ж красивою протягом багатьох років.

Вибір матеріалів з'єднує два аспекти (приготування їжі і соціальний простір). Наприклад, матеріали, що мають тактильні властивості та довговічні, такі як кварцит, поєднують функціональну міцність, необхідну для робочої кухні, з візуальною привабливістю, важливою для розкоші.

Обираючи матеріали, які не тільки красиві, але й практичні, дизайнери створили кухню, яка має вигляд елегантної та персональної, не жертвуючи її повсякденною функціональністю. Це тонке поєднання перетворює кухню на серце дому.

Який вигляд має кухня Боччелі / Фото Mattia Aquila