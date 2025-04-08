На кухні Бочеллі можна спостерігати баланс домашнього затишку і функціональності з розкішшю та елегантністю. Дизайнери кажуть, що досягти такого ефекту – це справжнє мистецтво, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Що особливого у кухні Бочеллі

Кухня співака справляє враження своїм кремово-білим відтінком, підкресленим вишуканими сатиновими хромовими оздобленнями. Стільниці та фартухи з кварциту Тадж-Махал додають завершальну нотку, створюючи відчуття розкоші, яка залишатиметься такою ж красивою протягом багатьох років.

Вибір матеріалів з'єднує два аспекти (приготування їжі і соціальний простір). Наприклад, матеріали, що мають тактильні властивості та довговічні, такі як кварцит, поєднують функціональну міцність, необхідну для робочої кухні, з візуальною привабливістю, важливою для розкоші.

Обираючи матеріали, які не тільки красиві, але й практичні, дизайнери створили кухню, яка має вигляд елегантної та персональної, не жертвуючи її повсякденною функціональністю. Це тонке поєднання перетворює кухню на серце дому.

Який вигляд має кухня Боччелі / Фото Mattia Aquila