На кухне Бочелли можно наблюдать баланс домашнего уюта и функциональности с роскошью и элегантностью. Дизайнеры говорят, что достичь такого эффекта – это настоящее искусство, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Что особенного в кухне Бочелли

Кухня певца производит впечатление своим кремово-белым оттенком, подчеркнутым изысканными сатиновыми хромовыми отделками. Столешницы и фартуки из кварцита Тадж-Махал добавляют завершающую нотку, создавая ощущение роскоши, которая будет оставаться такой же красивой в течение многих лет.

Выбор материалов соединяет два аспекта (приготовление пищи и социальное пространство). Например, материалы, имеющие тактильные свойства и долговечные, такие как кварцит, сочетают функциональную прочность, необходимую для рабочей кухни, с визуальной привлекательностью, важной для роскоши.

Выбирая материалы, которые не только красивые, но и практичные, дизайнеры создали кухню, которая выглядит элегантной и персональной, не жертвуя ее повседневной функциональностью. Это тонкое сочетание превращает кухню в сердце дома.

Как выглядит кухня Боччели / Фото Mattia Aquila