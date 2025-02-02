Кухонні шафи Камерон Діаз: дизайнери пояснили, що їх робить особливими
- Кухонні шафи Камерон Діаз мають скляні дверцята, пофарбований каркас та підсвічені полички.
- Скляні шафи на кухні Діаз дозволяють максимально пропускати світло, роблять простір просторішим та демонструють індивідуальність власника.
Камерон Діаз має на своїй кухні засклені шафи. Дизайнери вказали на переваги такого підходу до розміщення посуду.
Шафа – це передусім практичний елемент, але в домі Кемерон Діаз вона стає предметом для вираження стилю, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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У чому особливість кухня Камерон Діаз
Засклені шафи акторки нагадують нам, що не треба жертвувати естетикою при виборі функціональних предметів для зберігання. У своєму домі в Монтесітро Діаз встановила шафу зі скляними дверцятами (з чорним пофарбованим каркасом і підсвіченими поличками), що перетворюють її тарілки, посуд і келихи для коктейлів на декоративні елементи.
Який вигляд мають шафи на кухні Камерон Діаз: дивіться відео
Від їдальні до кухонного зберігання, засклені шафи, як у Діаз, вже давно впливають на те, як ми проєктуємо свої приміщення, але експерти кажуть, що їхній шарм не втрачатиме популярності.
Скло — чудове оздоблення для кухонь. Засклені шафи не тільки розводять одноманітність повторюваних дверцят без візуальних змін, а й максимально пропускають світло у найтемніші кути.
Якщо використовувати їх у правильних місцях, наприклад, у кутах або там, де є багато закритих шаф, скляні дверцята можуть зробити вашу кухню ще просторішою.
Відкриті полиці в кухні Кемерон Діаз – це спосіб показати свою індивідуальність. Дверцята зі склом так, як і відкриті полиці, дозволяють виставити на показ речі, які вам подобаються. Крім того, полегшують доступ до повсякденних предметів, дозволяючи бачити, що у вас є і де ви що поклали.
Діаз також привертає увагу до своїх шаф і їх вмісту, підсвічуючи полиці невеликими лампочками. Це надає елементу більш розкішного вигляду та слугує альтернативним джерелом м'якого освітлення.