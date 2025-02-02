Шкаф – это прежде всего практический элемент, но в доме Кэмерон Диаз он становится предметом для выражения стиля, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухня Камерон Диаз

Застекленные шкафы актрисы напоминают нам, что не надо жертвовать эстетикой при выборе функциональных предметов для хранения. В своем доме в Монтеситро Диаз установила шкаф со стеклянными дверцами (с черным окрашенным каркасом и подсвеченными полочками), превращающими ее тарелки, посуду и бокалы для коктейлей в декоративные элементы.

Как выглядят шкафы на кухне Камерон Диаз: смотрите видео

От столовой до кухонного хранения, застекленные шкафы, как у Диаз, уже давно влияют на то, как мы проектируем свои помещения, но эксперты говорят, что их шарм не будет терять популярности.

Стекло - замечательная отделка для кухонь. Застекленные шкафы не только разводят однообразие повторяющихся дверей без визуальных изменений, но и максимально пропускают свет в самые темные углы.

Если использовать их в правильных местах, например, в углах или там, где есть много закрытых шкафов, стеклянные дверцы могут сделать вашу кухню еще просторнее.

Открытые полки в кухне Кэмерон Диаз – это способ показать свою индивидуальность. Дверцы со стеклом так, как и открытые полки, позволяют выставить на показ вещи, которые вам нравятся. Кроме того, облегчают доступ к повседневным предметам, позволяя видеть, что у вас есть и где вы что положили.

Диаз также привлекает внимание к своим шкафам и их содержимому, подсвечивая полки небольшими лампочками. Это придает элементу более роскошный вид и служит альтернативным источником мягкого освещения.