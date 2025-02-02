Шафа – це передусім практичний елемент, але в домі Кемерон Діаз вона стає предметом для вираження стилю, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухня Камерон Діаз

Засклені шафи акторки нагадують нам, що не треба жертвувати естетикою при виборі функціональних предметів для зберігання. У своєму домі в Монтесітро Діаз встановила шафу зі скляними дверцятами (з чорним пофарбованим каркасом і підсвіченими поличками), що перетворюють її тарілки, посуд і келихи для коктейлів на декоративні елементи.

Який вигляд мають шафи на кухні Камерон Діаз: дивіться відео

Від їдальні до кухонного зберігання, засклені шафи, як у Діаз, вже давно впливають на те, як ми проєктуємо свої приміщення, але експерти кажуть, що їхній шарм не втрачатиме популярності.

Скло — чудове оздоблення для кухонь. Засклені шафи не тільки розводять одноманітність повторюваних дверцят без візуальних змін, а й максимально пропускають світло у найтемніші кути.

Якщо використовувати їх у правильних місцях, наприклад, у кутах або там, де є багато закритих шаф, скляні дверцята можуть зробити вашу кухню ще просторішою.

Відкриті полиці в кухні Кемерон Діаз – це спосіб показати свою індивідуальність. Дверцята зі склом так, як і відкриті полиці, дозволяють виставити на показ речі, які вам подобаються. Крім того, полегшують доступ до повсякденних предметів, дозволяючи бачити, що у вас є і де ви що поклали.

Діаз також привертає увагу до своїх шаф і їх вмісту, підсвічуючи полиці невеликими лампочками. Це надає елементу більш розкішного вигляду та слугує альтернативним джерелом м'якого освітлення.