Є кілька варіантів підлоги, які справляться з цим завданням на відмінно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Світлі кольори

Один з ефективних способів створити ілюзію більшого простору – вибрати світлу підлогу, яка може відбивати як природне, так і штучне світло. Незалежно від того, чи є підлога плиткою, чи обробленою деревиною, вибирайте світлі кольори, наприклад м'які білі, піщано-бежеві або м'які сірі відтінки.

Крім того, краще вибирати матове або сатинове покриття, щоб уникнути переповнення простору глянцем.

Масштаб

Якщо ви хочете створити ілюзію більшої кухні, вибирайте широкоформатну плитку або широкі дошки, радять фахівці. Вони створюють менше візуальних розривів, що робить кімнату більш просторою. Такий стиль підлоги виглядає цілісним і лаконічним, завдяки чому простір здається більш широкою суцільною поверхнею.

Безперервність

Ще один ефективний спосіб створити ілюзію просторішої кухні – використовувати таке ж підлогове покриття, що і в основній вітальні або суміжних кімнатах. Так, це створює "безперебійний потік" і допомагає простору здаватися більшим.

Якщо точно підібрати підлогу неможливо, спробуйте підібрати тон або фактуру підлоги на кухні до суміжних кімнат. Крім того, ви можете створити однорідний вигляд, поєднавши підлогу кухні зі стінами або шафами подібних відтінків.



Можна покласти в кухню те ж підлогове покриття, що й у вітальню / Фото Unsplash / Lotus Design N Print

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Мінімальні візерунки

У невеликих кухнях бажано уникати надмірно візерунчастих підлогових покриттів, проте мінімальні візерунки можуть бути цілком доречними. Прості візерунки, такі як дерев'яна підлога "ялинки" в тонах із низьким контрастом, можуть бути цілком допустимі.