Кухня Клаудії Шиффер: дизайнери вражені "куточком для сніданку"

Клаудія Шиффер показала, як оригінально можна використати "мертвий простір" на кухні. Великі вікна і дерев'яний столик стали основою для затишного куточка для сніданку.

Клаудія Шиффер поділилася світлиною своєї кухні в Instagram. Увагу дизайнерів привернув спосіб, у який зірка створила сонячний куточок для сніданку, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Шиффер

На фото можна побачити великі білі вікна з чорними рамами у георгіанському стилі, які контрастують з дерев'яним столом і подушкою для лавки з квітковим принтом.

Оригінальний куточок для сніданку на кухні у Шиффер: дивіться фото

Експертам подобається, як Шиффер перетворила те, що могло б бути просто великим віконним простором, на функціональну зону для сидіння, де можна насолоджуватися кавою чи чаєм і почитати книгу.

Віконні місця ідеально пасують не лише для великих, але й для маленьких кухонь, де потрібно економно використовувати простір.

Обідній куточок, як у Шиффер, ділить кухню на зони: де готують їжу, а де їдять.

Розділення обідньої зони від кухні може бути ефективним способом для створення комфортного куточка для сидіння, який стане ідеальним багатофункціональним фоном для сімейних обідів і галасливих сніданків,

– підкреслила дизайнерка Стейсі Коблі.

Вона радить використовувати просторі вікна або незайняті кути на кухні і утворювати з них затишні куточки для сніданків за допомогою яскравих подушок і лавок.