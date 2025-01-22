Клаудия Шиффер поделилась фотографией своей кухни в Instagram. Внимание дизайнеров привлек способ, в который звезда создала солнечный уголок для завтрака, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухни Шиффер

На фото можно увидеть большие белые окна с черными рамами в георгианском стиле, которые контрастируют с деревянным столом и подушкой для скамейки с цветочным принтом.

Оригинальный уголок для завтрака на кухне у Шиффер: смотрите фото

Экспертам нравится, как Шиффер превратила то, что могло бы быть просто большим оконным пространством, в функциональную зону для сидения, где можно наслаждаться кофе или чаем и почитать книгу.

Оконные места идеально подходят не только для больших, но и для маленьких кухонь, где нужно экономно использовать пространство.

Обеденный уголок, как у Шиффер, делит кухню на зоны: где готовят пищу, а где едят.

Разделение обеденной зоны от кухни может быть эффективным способом для создания комфортного уголка для сидения, который станет идеальным многофункциональным фоном для семейных обедов и шумных завтраков,

– подчеркнула дизайнер Стейси Кобли.

Она советует использовать просторные окна или незанятые углы на кухне и образовывать из них уютные уголки для завтраков с помощью ярких подушек и скамеек.