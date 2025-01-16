Естетика міста і села в одному "флаконі": чому дизайнери у захваті від кухні Мег Раян

Сучасний стиль фермерського дому був одним із найпопулярніших трендів дизайну останніх років, але – всупереч своїй назві – він не завжди здається таким уже сучасним. Проте з правильними акцентами цей стиль може залишатися актуальним ще довгі роки. Ідеальним прикладом слугує кухня Мег Раян в Нью-Йорку.

Поєднання індустріального та традиційного стилів вражає на кухні Раян, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Раян

Кухня акторки в стилі сучасного фермерського дому фокусується на натуральному дерев'яному столі, оточеному вбудованими полицями, заповненими посудом, склянками та чашками. Кімнату освітлюють індустріальні підвісні лампи у вигляді друшляків, підвішені над столом. Широка фруктова чаша та скульптурна кераміка одночасно заземлюють та підносять простір, додаючи декоративного акценту простій обстановці.

Який вигляд має кухня Мег Раян: дивіться фото

Класична кухня фермерського дому завжди цінувалась за свою теплоту, гостинність та безсмертний стиль, але в сучасних будинках її вигляд можна покращити завдяки індустріальному підходу, зокрема через використання змішаних металевих матеріалів,

– пояснює дизайнер інтер'єрів Ніна Ліхтенштейн.

За її словами такі метали, як латунь, мідь, нержавіюча сталь та чорне залізо можуть додати гостроти та вишуканості традиційній кухні у фермерському стилі.

У відтворенні підходу Раян важливу роль відіграє освітлення. Саме воно забезпечує ефектний вигляд змішаних металів. Індстріальні підвісні лампи з чорними або залізними покриттями, підвішені над центральним кухонним островом, створюють зв'язок з індустріальним трендом, не домінуючи над атмосферою фермерського дому.

Щоб зберегти теплий і домашній вигляд кухні, можна поєднувати ці лампи з дерев'яними акцентами – наприклад, островом із відновленого дерева чи натуральними дерев'яними барними стільцями.

Декор і меблі в стилі фермерського дому можуть збалансувати різкість цих сучасних елементів. Наприклад, на кухні Мег Райан дерев'яний стіл виконує цю роль.

Ліхтенштейн пояснює: "Хоча метали додають сучасності, важливо зберегти суть кухні у фермеському стилі. Включення природних елементів таких, як відкриті дерев'яні балки, полиці з відновленого дерева та сільський декор, допомагає утримати простір в межах його основного стилю".