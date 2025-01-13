Зендая – голлівудська зірка, яка впливає на формування тенденцій моди та краси. Те саме відбувається і з її квартирою у Брукліні. Вона теж задає тренд у дизайні інтер'єрів, починаючи з ретро-їдальні, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

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У чому особливість їдальні Зендаї

Акторка поставила навколо легкого дерев'яного обіднього столу низку стільців із ротангу.

Квартира відкритого планування акторки: дивіться фото

Меблі з ротанга додають фантастичної текстури та тепла будь-якій обстановці, що робить його ідеальним для створення затишної, розслабленої атмосфери як на вулиці, так і вдома.

Ротанг є одним із найкращих вінтажних трендів, який повертається.

Додаючи ротанг у приміщення, Зендая поєднує його з білими шкіряними кріслами та сірим тканинним диваном.

У просторі натуральний ротанг одразу створює органічну, земляну атмосферу, яка дуже добре поєднується як з сучасним, так і з традиційним інтер’єром. Ротанг нейтральних тонів гармонійно поєднується з м’якими подушками та пледами, що додає кімнаті неймовірного рівня текстури.

Ротанг завжди був популярним, оскільки він міцний, стійкий, легкий і витримує випробування часом.