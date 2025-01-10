Родзинка вітальні співака
Вітальня Вільямса вражає своїм стилем і тонким відчуттям смаку. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
Читайте також Дизайнери в захваті від продуманого гардероба Кейт Гадсон: у чому його родзинка
Як фон для інтер'єру вітальні, співак обрав мінімалістичну основу з нейтральних кольорів. Стіни, кольору слонової кістки, дерев'яні двері та віконні рами, світло-коричневий килим. Цей спокійний інтер'єр Вільямс вирішив доповнити яскравими меблями й отримав приголомшливий результат.
Два столики – золотий і кольору електрик – повністю видозмінити інтер'єр й наповнили його вишуканістю. Водночас темні крісла додали йому модерності й характеру.
Вставлення кольорових меблів у нейтральний простір – це захоплюючий спосіб принести у свій дім індивідуальність. Цей підхід, відомий як дофаміновий декор, черпає натхнення з психології кольорів, визнаючи глибокий вплив відтінків на наш настрій і мислення,
– пояснила дизайнерка інтер'єру Таня Річардсон.
На перший погляд, може здатися, що повторити інтер'єр, як у Роббі Вільямса, дуже просто. Однак дизайнери застерігають – додавати яскраві акценти у мінімалістичний інтер'єр потрібно з розумінням того, якого ефекту ви прагнете досягти.
Доповніть сміливий відтінок тонкими штрихами по всій кімнаті, щоб створити відчуття єдності. Картини, книги та аксесуари в подібних кольорах можуть делікатно повторювати ваш виразний виріб, об'єднуючи весь образ. Ці деталі гарантують, що простір матиме цілісний вигляд, а не хаотичний,
– наголосила Річардсон.
Важливо переконатися, що усі предмети будуть гармонійно поєднуватися.