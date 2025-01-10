Функціональність гардероба Кейт Гадсон

Перед церемонією Гадсон поділилася в інстаграмі відео, як вона на неї збирається. Саме це відео й стало об'єктом для обговорень дизайнерів інтер'єру. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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На ролику Гадсон показує своє перевтілення на "Золотий глобус" – спершу вона стоїть у домашньому халаті, а тоді повертається з гардеробної у розкішній темно-синій сукні. Дизайнери помітили, що зірка облаштувала стіну та двері у гардероб повністю з дзеркал.

Дивіться відео Кейт Гадсон:

Дзеркальні стіни та прихований вхід у гардероб створюють приголомшливий ефект. Це не тільки естетично, а й практично, адже зручно розглядати себе у новому образі. Крім того, таке дизайнерське рішення візуально збільшує простір, тому стане в пригоді тим, у кого обмежена площа.

До речі, дизайнери розповіли, що створити такий ефект у себе вдома може бути зовсім недорого. Достатньо придбати дзеркальну стрічку і приклеїти її до стін.