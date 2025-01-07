Мовиться про домашній кінотеатр зірки, інтер'єр якого спроєктував дизайнер Мартін Лоуренс Булларда. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Як повторити дизайн Кортні Кардашян

Кінотеатр зірки оформлений повністю у сірих відтінках, які, до речі, зараз вже не в моді. Сірий диван, стіну та меблі практично однакового відтінку вдало доповнює темна гранітна підлога та чорна фурнітура на меблях. Інтер'єр кінотеатру Кардашян стильним робить поєднання різноманітних текстур, саме це додає холодному сірому кольору глибини.

Додайте вимір вашій сірій палітрі завдяки різноманітним текстурам. Бетонний стіл у поєднанні з м'якими плюшевими сірими подушками створює тактильний контраст. Змішайте плетені меблі з гладкими металевими або алюмінієвими стільцями з сірим покриттям. Це буде стильно і практично,

– сказала дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Глибокий монохромний простір у кінотеатрі Кардашян порушує лише одна невелика деталь на стіні – картина, на якій зображене блакитне небо. Саме вона повністю видозмінює сірий інтер'єр і додає йому особливого стилю.

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Дизайнери люблять використовувати такий лайфгак, щоб розбавити сірий простір, саме тому вони в захваті від інтер'єру Кортні Кардашян. Якщо ви хочете повторити таке рішення у своєму домі, то можете використати будь-який колір для акценту.

Ніна Ліхтенштейн радить додати жовті або блакитні подушки, сині кашпо, теракотову кераміку. Якщо ви хочете додати трохи відчуття природи, то використайте зелені деталі. Також сірий простір можна доповнити принтами – оригінальним пледом з візерунком чи стильним килимом.