Це прийом ще з 17 століття: дизайнери вражені тим, як Меган Маркл розмістила на кухні каструлі

Меган Маркл на своїй кухні використовує "мертвий" простір за допомогою прийому, який вигадали кілька століть тому. Дизайнери досі вважають його дієвим.

Кухня Меган Маркл у Монтесіто давно є джерелом натхнення для оформлення інтер'єру: від красивої мозаїчної плитки до дерев'яних шаф, що підкреслюють естетику французького кантрі. Однак, мабуть, найкращими дизайнерськими рішеннями є ті, що поєднують функціональність із красою – і жоден інший елемент не ілюструє це краще, ніж її підвісна стійка для сковорідок, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Вітальня Дмитра Кулеби – ідеальний приклад сучасного інтер'єру з українським характером

У чому особливість способу зберігання каструль на кухні Маркл

Мідна стійка, розміщена над білим мармуровим островом, втілює ідею зберігання, що бере свій початок у XVII столітті. У 1600-х роках підвісні стійки та гачки стали популярними на кухнях, оскільки дозволяли зручно зберігати каструлі та сковорідки, заощаджуючи при цьому простір.

Хоча кухня Меган аж ніяк не маленька, вона все ж надихає переглянути наш підхід до використання простору, який зазвичай залишається незадіяним.

Як Меган Маркл розмістила каструлі: дивіться відео

Підвішуючи посуд, вона перетворює кухонне приладдя на декор (що ідеально вписується в її стиль французького кантрі), не займаючи при цьому місця в шафках. Це красиво, розумно і напрочуд легко відтворити навіть у найменших приміщеннях.

Використання вертикального простору дуже ефективне. Ви можете додати гачки для підвішування каструль і сковорідок, звільнивши робочі поверхні, але водночас зберігаючи все під рукою.

Також, якщо ви хочете зробити своє зберігання ефективнішим, дизайнери радять використовувати метод "сезонного зберігання": ротуйте речі відповідно до потреби – святковий посуд взимку, літні сервірувальні набори в теплу пору.

Освітлення теж може покращити вигляд і атмосферу вашого зберігання на острові. Додавання LED-стрічок під полиці дозволяє підсвітити улюблені речі й легше знаходити потрібне.