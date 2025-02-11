Різ Візерспун використала суперечливу техніку стелажів на кухні: що думають дизайнери

"Білявка в законі" надає перевагу відкритим полицям на кухні. Цей підхід має низку переваг.

Відкритті кухонні полиці Візерспун вперше продемонструвала на фото в Instagram ще в 2020 році. Однак майже через п'ять років її простір залишається сучасним. Це свідчить про довговічність ідеї зберігання, яку використала акторка, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Різ Візерспун

Дизайнери припускать, що, секрет позачасової привабливості кухні зірки полягає в її мінімалістичному стилі. Важливою деталлю інтер'єру є те, що акторка залишила значну кількість полиць на кухні порожніми. Це з одного боку, дозволяє не перевантажувати простір. А з іншого боку, перетворює "повсякденний кухонний посуд на дизайнерську заяву.

Коли кухонні полиці продумані, вони є як практичним, так і декоративним елементом. Вони дозволяють легко і швидко знаходити необхідне.

Як показує Візерспун на власному прикладі, відкриті полиці означають, що все, що ви демонструєте, стає декоративним. Так, ретельно підібрані колекції – вінтажні чайники, кераміка ручної роботи чи елегантні склянки додають приміщенню характеру та шарму. Незалежно від того, чи це мінімалістична естетика, чи яскрава експозиція кольорового посуду, відкриті полиці пропонують унікальний спосіб продемонструвати індивідуальний стиль.

Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.

Який вигляд має кухня Різ Візерспун: дивіться фото