Як підібрати найпрактичніший колір для кухні

Найпрактичнішим кольором кухні є той, який відповідатиме вашому стилю життя. Експерти розповіли, яким відтінкам надати перевагу, для тих, хто має родину, часто приймає гостей і багато готує.

Як підібрати найкращий колір кухні відповідно до вашого стилю життя, розповідає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Найкращий колір для зайнятих або стресових кулінарів

Фото Benjamin Moore

Це зелений або блакитний – особливо для невеликих кухонь. Зелений заспокоює, що важливо, якщо вас дратує сам процес приготування їжі. Світлі відтінки також візуально збільшують простір.

Колірна психологиня Гелен О’Кіф говорить, що зелений – "оптимістичний колір, який підходить для кожної кімнати".

Кухня часто функціональний простір, який може здаватися відокремленим від решти будинку. Спробуйте перенести в неї загальну кольорову палітру, особливо якщо це відкритий план, щоб створити гармонійний перехід між зонами. У невеликій кухні важливо зберігати світлість, але уникати стерильності. Тут допоможуть блідо-блакитні або зелені відтінки, що нагадують про природу, небо, море.

Світлий блакитний розслаблює тіло, а темніший сприяє виробленню заспокійливих хімічних речовин – дарує відчуття спокою.

Найкращий колір для сімейної кухні

Фото Farrow & Ball

Сімейна кухня – це енергійний простір, де поєднується усе: від готування до навчання. Але важливий не лише сам колір, а й його відтінок.

Яскраво-зелений – для енергії, приглушений – для спокою. Жовтий і помаранчевий можуть створити радісну атмосферу, особливо як акценти: на фартухах, меблях, дерев'яних елементах.

Важлива не стільки палітра, скільки практичність: фарба має бути миється, а фасади витримувати удари.

Найкращий колір кухні для тих, хто часто приймає гостей

Фото Farrow & Ball

Це або темні нейтральні, або яскраві насичені кольори – залежно від стилю ваших вечірок.

Для створення інтимної, гламурної атмосфери оберіть темні кольори, наприклад чорний або вугільно-сірий. Вони додадуть драматизму і вишуканості. Темна палітра також добре поєднується з тематичним декором.

Темно-синій або глибокий зелений – гарна основа. Додайте яскравий акцент на острів чи шафу.

Хочете більш екстравагантно? Експерти радять яскраво-жовтий.

Зверніть увагу! Темно-сірий і коричневий– холодні, пригнічують настрій. Жовтий — енергійний, але може підвищувати рівень стресу.

Найкращий колір кухні для затишного домашнього простору

Фото GeorgieRose Interior Design

Все більше людей хочуть не глянцеву, а затишну кухню. Земляні рожеві відтінки чудово підходять для шаф, додають тепла та ніжності.

Setting Plaster або глибший Templeton Pink створять м'який образ. Поєднайте з ніжно-зеленим Cromarty на стінах. А для акценту — Mouse's Back на стільцях чи столі.

Для заспокійливої атмосфери оберіть поєднання насиченого червоного Arras і зеленого Windmill Lane. Додайте відкриту цеглу, ротанг, дерево – і отримаєте теплий і природний інтер'єр.

Як обрати правильний колір кухні відповідно до стилю життя

Подумайте, яке відчуття ви хочете викликати:

коли готуєте,

коли в кімнаті багато людей,

коли вечеряєте при слабкому світлі.

Врахуйте, коли ви найбільше користуєтесь кухнею – це допоможе обрати колір, який вдень буде яскравим, а ввечері затишним.

Якщо сумніваєтесь, залиште меблі нейтральними, а колір додайте на стіни, підлогу, текстиль або декор.

Світлі кольори – роблять простір легким, але можуть бути холодними.

Теплі кольори – додають затишку.

Темні кольори – стискають простір вдень, але створюють особливу атмосферу ввечері.