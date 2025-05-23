Як підібрати найпрактичніший колір для кухні
- Зелений і блакитний кольори підходять для зайнятих кулінарів, оскільки вони заспокоюють і візуально збільшують простір.
- Темні нейтральні або яскраві насичені кольори рекомендуються для кухонь, де часто приймають гостей, щоб створити інтимну або гламурну атмосферу.
Для сімейних кухонь підходять яскраво-зелений, жовтий і помаранчевий кольори, які створюють енергійну і радісну атмосферу.
Найпрактичнішим кольором кухні є той, який відповідатиме вашому стилю життя. Експерти розповіли, яким відтінкам надати перевагу, для тих, хто має родину, часто приймає гостей і багато готує.
Як підібрати найкращий колір кухні відповідно до вашого стилю життя, розповідає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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Найкращий колір для зайнятих або стресових кулінарів
Фото Benjamin Moore
Це зелений або блакитний – особливо для невеликих кухонь. Зелений заспокоює, що важливо, якщо вас дратує сам процес приготування їжі. Світлі відтінки також візуально збільшують простір.
Колірна психологиня Гелен О’Кіф говорить, що зелений – "оптимістичний колір, який підходить для кожної кімнати".
Кухня часто функціональний простір, який може здаватися відокремленим від решти будинку. Спробуйте перенести в неї загальну кольорову палітру, особливо якщо це відкритий план, щоб створити гармонійний перехід між зонами. У невеликій кухні важливо зберігати світлість, але уникати стерильності. Тут допоможуть блідо-блакитні або зелені відтінки, що нагадують про природу, небо, море.
Світлий блакитний розслаблює тіло, а темніший сприяє виробленню заспокійливих хімічних речовин – дарує відчуття спокою.
Найкращий колір для сімейної кухні
Фото Farrow & Ball
Сімейна кухня – це енергійний простір, де поєднується усе: від готування до навчання. Але важливий не лише сам колір, а й його відтінок.
Яскраво-зелений – для енергії, приглушений – для спокою. Жовтий і помаранчевий можуть створити радісну атмосферу, особливо як акценти: на фартухах, меблях, дерев'яних елементах.
Важлива не стільки палітра, скільки практичність: фарба має бути миється, а фасади витримувати удари.
Найкращий колір кухні для тих, хто часто приймає гостей
Фото Farrow & Ball
Це або темні нейтральні, або яскраві насичені кольори – залежно від стилю ваших вечірок.
Для створення інтимної, гламурної атмосфери оберіть темні кольори, наприклад чорний або вугільно-сірий. Вони додадуть драматизму і вишуканості. Темна палітра також добре поєднується з тематичним декором.
Темно-синій або глибокий зелений – гарна основа. Додайте яскравий акцент на острів чи шафу.
Хочете більш екстравагантно? Експерти радять яскраво-жовтий.
Зверніть увагу! Темно-сірий і коричневий– холодні, пригнічують настрій. Жовтий — енергійний, але може підвищувати рівень стресу.
Найкращий колір кухні для затишного домашнього простору
Фото GeorgieRose Interior Design
Все більше людей хочуть не глянцеву, а затишну кухню. Земляні рожеві відтінки чудово підходять для шаф, додають тепла та ніжності.
Setting Plaster або глибший Templeton Pink створять м'який образ. Поєднайте з ніжно-зеленим Cromarty на стінах. А для акценту — Mouse's Back на стільцях чи столі.
Для заспокійливої атмосфери оберіть поєднання насиченого червоного Arras і зеленого Windmill Lane. Додайте відкриту цеглу, ротанг, дерево – і отримаєте теплий і природний інтер'єр.
Як обрати правильний колір кухні відповідно до стилю життя
Подумайте, яке відчуття ви хочете викликати:
- коли готуєте,
- коли в кімнаті багато людей,
- коли вечеряєте при слабкому світлі.
Врахуйте, коли ви найбільше користуєтесь кухнею – це допоможе обрати колір, який вдень буде яскравим, а ввечері затишним.
Якщо сумніваєтесь, залиште меблі нейтральними, а колір додайте на стіни, підлогу, текстиль або декор.
Світлі кольори – роблять простір легким, але можуть бути холодними.
Теплі кольори – додають затишку.
Темні кольори – стискають простір вдень, але створюють особливу атмосферу ввечері.