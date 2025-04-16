Цей простий лайфхак захистить дерев'яні стільниці від пошкодження водою

Дерев'яні стільниці неймовірно красиві, однак досить чутливі до пошкоджень від води, особливо навколо кухонної мийки. Журналістка розповіла, як за допомогою стильного лайфхаку з мармуром захистити меблі.

Дерев'яні стільниці потребують регулярного догляду, легко дряпаються, і а на поверхні, розташованій біля мийки часто з'являються плями від води, темні сліди чи набряки, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Мармуровий захист від води

Редакторка Шарлотта Олбі запропнувала простий трюк, який полягає в тому, щоб вмонтувати прямокутник мармуру в дерев'яну стільницю навколо змішувача.

Кухонна стільниця з мармуровим вкладенням / Фото deVOL Kitchens

Це стильна деталь, яку легко зробити власноруч або замовити у майстра. Як видно на фото, важливо, щоб обидва матеріали мали однакову товщину для створення безшового вигляд.

Змішування матеріалів, таких як камінь і дерево, одразу додає глибини та індивідуальності кухні. А мармуровий вкладиш навколо змішувача не тільки практичний – він робить мийку більш витонченою та розкішною, а також захищає стільницю від води.