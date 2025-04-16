Деревянные столешницы требуют регулярного ухода, легко царапаются, и а на поверхности, расположенной возле мойки часто появляются пятна от воды, темные следы или отеки, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Мраморная защита от воды

Редактор Шарлотта Олби предложила простой трюк, который заключается в том, чтобы вмонтировать прямоугольник мрамора в деревянную столешницу вокруг смесителя.

Кухонная столешница с мраморным вложением / Фото deVOL Kitchens

Это стильная деталь, которую легко сделать собственноручно или заказать у мастера. Как видно на фото, важно, чтобы оба материала имели одинаковую толщину для создания бесшовного вида.

Смешивание материалов, таких как камень и дерево, сразу добавляет глубины и индивидуальности кухни. А мраморный вкладыш вокруг смесителя не только практичный – он делает мойку более изящной и роскошной, а также защищает столешницу от воды.