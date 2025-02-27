Популярна, але для 2025 року застаріла: від якої кухонної стільниці краще відмовитися

Кухонні острови – це важливі елементи дизайну інтер'єру. Тому, коли їхній стиль застаріває, вони можуть зіпсувати загальний вигляд вашої кухні.

Експерти вважають, що у 2025 році немодними є кухонні острови з гранітними стільницями, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Граніт відходить у минуле: чим його замінити

Хоча існує великий вибір гранітних стільниць, не всі вони витримали випробування часом. Плямистий, блакитно-перлинний та граніт теплих відтінків – стилі, що колись мали попит, а сьогодні роблять оселю застарілою. Наразі дизайнери віддають перевагу яскравим і стильним дизайнам.

Кухонні острови із плямистою стільницею можуть зістарити кухню / Фото з відкритих джерел

Кухонні острови з блакитно-перлинною стільницею краще теж замінити на сучасні варіанти / Фото з відкритих джерел

У 2025 році популярними будуть стільниці з порцеляни, білого мармуру та з матовими покриттями. Також у моді залишатимуться дерев'яні завдяки своїй позачасовій привабливості.

У 2025 році попит матимуть порцелянові стільниці / Фото Courtesy of Caesarstone

Якщо заміна стільниці видається складною, можна подумати про простіші оновлення. Наприклад, покриття граніту самоклеючим контактним папером з модним візерунком може стати легким і ефективним способом трансформації. Також можна обробити граніт, щоб позбутися його блиску, надавши матове покриття.