Дизайнери назвали 4 елементи шаф, які роблять кухню застарілою

Часом, здавалося б незначні деталі інтер'єру кухні, здатні зіпсувати увесь загальний вигляд. Так, специфічні елементи кухонних шаф можуть зробити простір застарілим.

Дизайнери розповіли, від яких деталей кухонних шаф варто позбутися, аби кухня набула сучаснішого вигляду, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Які елементи на кухні варто терміново змінити

Дверцята шаф із частковим накладенням

Кухонні шафи з частковим накладенням дверцят (коли дверцята закривають частину рами, але залишають видимий зазор між ними) – це очевидна ознака застарілої кухні. Такі моделі вийшли з моди десятиліття тому.

Наразі популярними є врізні дверцята (коли дверцята розташовані врівень із рамою та вбудовані в неї), або дверцята з повним накладенням (коли вони повністю покривають раму).

Обирайте кухонні шафи з врізними дверцятами або дверима з повною накладкою / Фото Bethany Adams Interiors

Глянцеве покриття

Хоча глянець свого часу був популярним, сьогодні він швидко втрачає привабливість.

Надто блискучі фасади можуть мати різкий і непрактичний вигляд, адже вони підкреслюють кожен відбиток пальців та пляму. Більш універсальна альтернатива – матове або сатинове покриття, яке дозволяє природним матеріалам і текстурам відігравати головну роль.

У цій кухні використано матове покриття сірого відтінку, що має елегантний, класичний та набагато практичніший вигляд, ніж глянцевий варіант / Фото Lauren Gilberthorpe Interiors

Арочні фасади

Деякі декоративні елементи на фасадах можуть одразу зробити кухню застарілою. Одним із таких є арочні фасади шаф, популярні в 1970-х і 1980-х роках.

Декоративні фасади з арочними вирізами нагадують про сільські кухні минулих десятиліть. Чудовою альтерантивою є сучасна версія шаф у стилі шейкер із мінімалістичними рамами.

Обирайте для кухні шафи у стилі шейкер / Фото Ledbury Studio

Імітація фактурної фарби

Створення текстури на кухні – чудовий спосіб додати візуального інтересу. Але деякі методи, зокрема імітація фактурної фарби, вийшли з моди.

Ще один застарілий прийом – дверцята з фарбою, нанесеною в техніці "стиплінгу" або з ефектом потертості. Краще вибрати гладко пофарбовані дверцята – вони збережуть чарівність ручного фарбування, але без зайвої фактури.

Надайте перевагу гладко пофарбованим шафам / Фото Ledbury Studio