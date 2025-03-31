Неочікуваний колірний тренд для кухонних шаф, який підкорив дизайнерів

Гірчичний колір стрімко завойовує кухонні простори. І шафи, які довгий час залишалися або суворо білими, або з типовою "орендною" дерев'яною текстурою, стали ідеальним полотном для цього яскравого колірного вибуху.

Так, жовтий часто потрапляє до списків "кольорів, у які ніколи не варто фарбувати кухню", але це лише рекомендації, а не догма, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Чому кухонні шафи варто фарбувати у гірчичний

Гірчичний колір значно відрізняється від класичного жовтого завдяки своїм численним варіаціям. Ви можете вибрати відтінок, який нагадує яскравий відтінок класичної французької гірчиці, або віддати перевагу теплішому бурштиновому варіанту, чи навіть гірчичному кольору з глибокими нотками махагоні. У будь-якому випадку, це нестандартне рішення для тих, хто шукає оригінальні ідеї для оновлення кухні.

Гірчична кухня / Фото Better homes and gardens

Як і всі тренди, цей може зникнути так само швидко, як і з'явився, тому важливо, щоб вам справді подобалися гірчично-жовті кухонні шафи, а не лише їхня актуальність. Оскільки більшість людей оновлюють шафи лише кілька разів за все життя в будинку, цей процес варто обміркувати ретельно – він може бути дорогим, трудомістким і тривалим. Тож варто переконатися, що ви готові жити в кухні, натхненній кольором улюбленого соусу, перш ніж приймати остаточне рішення.

Якщо у вас кухня з великою кількістю вікон і природного світла, краще уникати занадто яскравих, насичених відтінків французької гірчиці – при сонячному освітленні вони можуть бути занадто інтенсивними. У такому разі краще зупинитися на приглушених, більш стриманих тонах. Якщо ж ваша кухня маленька і темна, навпаки, варто обирати світліші та яскравіші відтінки, щоб зробити кімнату більш просторою.