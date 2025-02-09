Як оформити кухонні шафи зі скляними фасадами: 5 стильних способів

Кухонні шафи зі скляними фасадами можуть значно покращити естетичну привабливість кухонного простору, пропонуючи численні практичні переваги. Вони є ефективним рішенням, адже можна зберігати і демонструвати речі, забезпечуючи їхню чистоту та відсутність пилу.

Так, є декілька способів, як можна оформити шафи з скляними фасадами. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Переваги кухонних шаф зі скляними фасадами

На відміну від кухонних шаф із суцільними дверцятами, куди без зайвих роздумів можна нагромадити різноманітні предмети, скляні шафи вимагають трохи більше уваги, і їх потрібно буде доглядати й організовувати, щоб простір мав охайний вигляд.

Перевага скляних кухонних шаф полягає в тому, що вони дозволяють зберігати та виставляти кухонні предмети та посуд, не забруднюючи їх. Адже, попри те, що відкриті кухонні полиці залишаються популярною кухонною тенденцією, недоліком є ​​те, що будь-які предмети, які ви там зберігаєте, можуть піддаватися впливу жиру чи пилу з робочої частини кухні та вимагатимуть регулярного прибирання.

Як стилізувати такі шафи

Тримайте їх акуратними та організованими за допомогою спеціального зберігання. Те, як ви стилізуєте шафу, насправді залежить від того, де вона знаходиться та для чого вам потрібно її використовувати. Наприклад, якщо ваші настінні шафи для зберігання розміщені біля місця для приготування кави, є сенс використовувати їх, щоб продемонструвати колекцію чудових чашок і мати їх під рукою.

Крім того, якщо така шафа розташована біля плити, ви можете використовувати її для зберігання посуду, готового для розкладання їжі. Так можна продемонструвати найкращий скляний посуд, сімейну порцеляну або красивий сервіз.



Шафи зі скляними фасадами є практичним і естетичним рішенням / Фото Davenport Kitchens

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Виберіть скло з рифленням. Такі шафи останнім часом стають дедалі популярнішими, оскільки вони дуже зручні. Текстурована поверхня такого скла м’яко розмиває вміст шафи, а це означає, що господарі можуть отримати переваги від легкого вигляду шаф із скляними фасадами, але їм не потрібно надто турбуватися про те, що всередині або як розміщено вміст.



Можна обрати скло з рифленням / Фото Sarah Griggs

Не переповнюйте вміст шаф зі скляними фасадами. Експерти кажуть, що під час оформлення таких шаф часто менше означає краще. На відміну від закритих шаф, які можуть приховати запаковані та захаращені полиці, шафи із склом цього не можуть. Обмеження вмісту шафи невеликою кількістю ретельно складених предметів допоможе досягти більш спокійної атмосфери.

Згрупуйте предмети за типом або кольором. Якщо ви хочете створити кухню зі спокійною та гармонійною кухнею, згрупуйте предмети за типом або кольором, щоб шафи залишалися естетичними на вигляд. Наприклад, скляний посуд ідеально підходить для зберігання в таких шафах, він візуально допомагає зберегти легкість та елегантність.



Можна згрупувати предмети за типом чи кольором / Фото Artichoke

Стилізуйте таку шафу вінтажними речами та предметами колекціонування. Якщо ви любите вінтаж, то скляні шафи – чудове місце для демонстрації вибраних експозицій.