Тож важливо розібратися, яких кухонних тенденцій слід уникати прямо зараз, щоб ваше приміщення не виглядало дешевим і застарілим лише за кілька місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Яскраво-білі стільниці. Зростаюча популярність яскраво-білих кухонних стільниць, виготовлених переважно з кварцу, пояснюється їхньою здатністю підсилювати яскравість світлого простору. Однак глянцевий блиск цих поверхонь іноді може надати їм штучного та дешевого вигляду.



Яскраво-білі стільниці не найкращий вибір для кухні / Фото Future

Шафа з суцільним фасадом. Незмінна популярність кухонь у скандинавському та мінімалістичному стилях призвела до збільшення використання шаф із закритими фасадами вздовж стін. Такі конструкції безшовні та гладкі, їм бракує ручок, а разом з тим і будь-якої індивідуальності, яка робить простір багатшим і дорожчим.

Фахівці з дизайну радять уникати надмірно простого вигляду без текстури, оскільки він може виглядати плоским і дешевим.



Краще не обирати шафу з суцільним фасадом / Фото Farrow & Ball

Обробка з рифленням. Популярність рифленого оздоблення, особливо на кухонних островах і скляних шафах, ризикує стати надмірною і, як наслідок, втратити свою привабливість. Фахівцям подобається естетика рифлених поверхонь, однак вони побоюються, що це швидкоплинний тренд.