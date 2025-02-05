Поэтому важно разобраться, каких кухонных тенденций следует избегать прямо сейчас, чтобы ваше помещение не выглядело дешевым и устаревшим только через несколько месяцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homesandgardens.

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Ярко-белые столешницы. Растущая популярность ярко-белых кухонных столешниц, изготовленных преимущественно из кварца, объясняется их способностью усиливать яркость светлого пространства. Однако глянцевый блеск этих поверхностей иногда может придать им искусственный и дешевый вид.



Ярко-белые столешницы не лучший выбор для кухни / Фото Future

Шкаф со сплошным фасадом. Неизменная популярность кухонь в скандинавском и минималистическом стилях привела к увеличению использования шкафов с закрытыми фасадами вдоль стен. Такие конструкции бесшовные и гладкие, им не хватает ручек, а вместе с тем и любой индивидуальности, которая делает пространство богаче и дороже.

Специалисты по дизайну советуют избегать чрезмерно простого вида без текстуры, поскольку он может выглядеть плоским и дешевым.



Лучше не выбирать шафу со сплошным фасадом / Фото Farrow & Ball

Отделка с рифлением. Популярность рифленой отделки, особенно на кухонных островах и стеклянных шкафах, рискует стать чрезмерной и, как следствие, потерять свою привлекательность. Специалистам нравится эстетика рифленых поверхностей, однако они опасаются, что это скоротечный тренд.