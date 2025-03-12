Псують вигляд та захаращують кухню: що ніколи не варто розміщувати саме в скляних шафах

Скляні кухонні шафи створюють вишуканий вигляд. Проте, треба розуміти, що вони відкривають ваше місце для зберігання напоказ.

Отже, варто розібратися, що можна, а що не слід ставити в скляні кухонні шафи, якщо ви хочете, щоб кухня мала гарний вигляд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на livingetc.

Дивіться також Це позбавить безладу: 7 речей під кухонною раковиною, які ви можете викинути прямо зараз

Що розмістити в скляні кухонні шафи

Є кілька простих варіантів наповнення скляних шаф, які точно мають гарний вигляд. Експерти розповіли, що вони рекомендують для найкрасивішого зберігання на вашій кухні.

Розмістіть елегантний скляний посуд. Щоб отримати найменший візуальний нав'язливий вміст для скляних шаф, зверніться знову ж таки до скла. Зберігання келихів, графинів, флейт для шампанського та навіть скляних банок може створити тонкий інтерес, але ваші кухонні шафи не виглядатимуть переповненими.

Білий посуд. Тарілки та посуд, мабуть, найкраще, що можна тримати в скляних шафах. Вони мають гарний вигляд, але це також означає, що їх легко знайти та легко під рукою. Однак це дійсно стосується того випадку, якщо у вас є хороший, згуртований асортимент посуду для зберігання на кухні.

Ви не помилитесь із класичним білим посудом у скляній шафі. Різноманіття класичного, чисто-білого чи щоденного посуду кольору слонової кістки завжди виглядатиме красиво та вишукано.

Можна комбінувати форми та розміри на різних полицях, щоб зробити речі цікавішими, ніж просто складати однакові тарілки разом.



Використання посуду в одному кольорі допоможе зберегти цілісність вигляду простору / Фото Nate Sheets

Чашки для кави чи чаю. Якщо до вас прийшли гості, їм, швидше за все, доведеться знайти чашку для кави, тому зробити так, щоб їх було легко видно – чудова ідея. На відміну від відкритих стелажів, якщо зберігати їх у скляній шафі, вам не доведеться прибирати пил кожного разу перед використанням.

Зберігання вина. Відкрите зберігання не є ідеальним для вина, особливо якщо ви не хочете витрачати весь свій час на постійне витирання пилу з пляшок. Шафка за рухомими скляними дверцятами де розміщена винна стійка, – чарівна ідея. Такий дизайн не тільки максимізує функціональність, але й додає візуального інтересу.

Що не можна ставити в скляні кухонні шафи

Важливо враховувати не тільки те, що можна розміщувати в скляних кухонних шафах, але й те, чого слід уникати. Поставивши неправильні речі, можна знизити естетичну привабливість вашої кухні та зробити її захаращеною.

Ось чого краще уникати в цих шафах: