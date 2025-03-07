5 дизайнерських помилок, які здешевлюють вигляд кухонних стільниць

Стільниці суттєво впливають на загальний вигляд і атмосферу кухні. Тому підходити до їх вибору і декору потрібно з особливою увагою

Експерти назвали найпоширеніші помилки в оформленні стільниць, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Там часто збирається бруд: 3 місця на кухні, які всі забувають чистити

Через що стільниця може бути дешевою на вигляд

Вигляд стільниці залежить насамперед від її матеріалу. Зокрема, ламіновані поверхні швидко зношуються та стають застарілими.

Зношена стільниця – це очевидна ознака дешевої кухні, особливо якщо це ламіноване ДСП або подібний матеріал, який не витримує щоденного використання.

Дизайнери радять використовувати натуральні матеріали (мармур, мідь, камінь, дерево), адже вони красиво старіють, набувають унікальної патини та мають із часом кращий вигляд.

Якщо ж натуральний камінь не вписується у бюджет, тоді варто розглянути такі альтернативи, як порцелянові стільниці, кварцит і штучний камінь.

Однією з причин "дешевої" стільниці може бути кухонний фартух. Застаріла плитка, потьмараний шовний матеріал або невдалий візерунок псують загальний вигляд. Замініть старий фартух на більш сучасний варіант. Наприклад, текстурну плитку, безшовні панелі або навіть фартухи з художніми мозаїками.

Невдалий вибір аксесуарів робить стільницю дешевшою на вигляд. Функціональні речі можуть слугувати декором: замініть звичайну фруктову вазу на стильну дерев'яну або мармурову чашу, використовуйте багаторазові дозатори для мила замість пластикових, додайте керамічні вироби та невеликі картини для вишуканого акценту.

Правильний декор стільниці надасть їй розкішого вигляду / Фото deVOL Kitchens

Коли справа стосується стільниць, дрібниці мають велике значення. Можна обрати гарний натуральний камінь або якісний порцеляновий матеріал, але якщо їхнє оздоблення не буде бездоганним, вони матимуть дешевий вигляд.

Звернення уваги на деталі – наприклад, полірування, скошені краї або вибір суцільної поверхні без видимих швів суттєво підвищить рівень вишуканості вашої стільниці.

Стільниці є центральним елементом кухні. Тому важливо правильно підібрати кольорову палітру. Мармур – чудовий приклад. Його прожилки можуть стати основою для підбору гармонійної кольорової гами. Якщо в мармурі є сині або зелені відтінки, використання цих кольорів в інтер'єрі допоможе створити цілісний і стильний вигляд. Так само, якщо ви обрали переважно білі стільниці, уникайте використання яскраво-білого кольору для шаф і стін. Краще додати контрастний відтінок для візуального акценту або нейтральний відтінок, що додасть тепло в простір.

На цій кухні ідеально поєднуються сірий та рожевий кольори / Фото Future