Анна Трінчер показала свою нову квартиру: фото оселі від передпокою до ванни

На початку липня співачка Анна Трінчер повідомила, що переїхала до нової квартири. В Instagram вона провела коротку екскурсію своїм житлом.

Анна Трінчер зізналася, що їй було боляче відпускати попередню квартиру, але вона вирішила почати нову сторінку свого життя. Співачка показала підписникам свою "жіночу обитель, де панує гармонія, тиша, спокій", передає 24 Канал.

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Яка на вигляд нова квартири Анни Трінчер?

У передпокої зірка розмістила основні парфуми, якими вона користується / Скриншот

Вітальню Трінчер називає окрасою своєї квартири. За словами співачки, вона виконана у "золото-рожевому" стилі. Тут зазвичай вона дивиться фільми, загорнута у теплий плед, і п'є чай. На теракотовому пуфику розміщена спеціальна дерев'яна підставка для гарячих напоїв.

Яка на вигляд вітальня Трінчер / Скриншоти

Також Анна показала частину кімнати, де зазвичай знімає свої сторіз / Скриншот

Співачка продемонструвала кутик, де слухає вінілові пластинки. Також там зберігається колекція її ваз. Вона дуже любить квіти, особливо – створювати з них композиції.

Де Анна слухає вініл / Скриншоти

Улюблена свічка Трінчер, схожа на корону / Скриншот

На кухні Анна має свою колекцію піал для чайних церемоній / Скриншоти

У вхідній гардеробній розміщені сумочки, валізки дорожні, зимній одяг і взуття / Скриншот

Співачка має окремо розміщені душову та ванни кімнати / Скриншоти

Анні подобається у спальні поєднання пастельних, сіро-коричневих кольорів / Скриншот

Повна екскурсія квартирою Трінчер: дивіться відео