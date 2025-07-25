Останнім часом власник інвестиційної компанії Washington Standard Land Co. Деймон Л. Ґустафсон відродив цю ділянку, включно з хатинкою Джобса – перебудованим курником із дров'яною пічкою та дерев;яною драбиною, що веде до спальні на горищі, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Яка на вигляд ферма, де мешкав Стів Джобс?

Джобс оселився в цій комуні після того, як кинув навчання в коледжі та працював в Atari. Саме тоді він і співзасновник Apple Стів Возняк (частий гість ферми) працювали разом над грою Breakout.

387 акрів землі поділені на 5 ділянок, на яких розташовані кілька будинків та господарських будівель. Головний будинок після ремонту має площу понад 480 квадратних метрів. Перероблена стодола має паркетну підлогу, ванну кімнату, кухню, пічку та патіо з теплицею, що виходить на луки.

Гостьовий будинок площею 176 квадратних метрів має три спальні та дві ванні кімнати.

Головний будинок побудований із різноманітних екзотичних порід дерева. У підвалі є винний льох. Навколо будинку – великі тераси та патіо, а також простора зона відпочинку на відкритому повітрі з видом на ставок, пасовища та дерева, зокрема яблуневий сад. На околицях водяться лосі, олені, індички, ведмеді та пуми. У головній спальні є вітальня, яка веде на заднє патіо, а також французькі двері, що відкриваються на обхідну терасу.

Де працював Стів Джобс у 1970-их / Фото Gabe Border