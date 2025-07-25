В последнее время владелец инвестиционной компании Washington Standard Land Co. Деймон Л. Густафсон возродил этот участок, включая избушку Джобса – перестроенным курятником с дровяной печкой и деревянной;яной лестницей, ведущей к спальне на чердаке, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какая на вид ферма, где жил Стив Джобс?

Джобс поселился в этой коммуне после того, как бросил учебу в колледже и работал в Atari. Именно тогда он и сооснователь Apple Стив Возняк (частый гость фермы) работали вместе над игрой Breakout.

387 акров земли разделены на 5 участков, на которых расположены несколько домов и хозяйственных построек. Главный дом после ремонта имеет площадь более 480 квадратных метров. Переделанный хлев имеет паркетный пол, ванную комнату, кухню, печь и патио с теплицей, выходящий на луга.

Гостевой дом площадью 176 квадратных метров имеет три спальни и две ванные комнаты.

Главный дом построен из различных экзотических пород дерева. В подвале есть винный погреб. Вокруг дома – большие террасы и патио, а также просторная зона отдыха на открытом воздухе с видом на пруд, пастбища и деревья, в частности яблоневый сад. В окрестностях водятся лоси, олени, индейки, медведи и пумы. В главной спальне есть гостиная, которая ведет на заднее патио, а также французские двери, открывающиеся на обходную террасу.

Где работал Стив Джобс в 1970-х / Фото Gabe Border