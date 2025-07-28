Анна Тринчер призналась, что ей было больно отпускать предыдущую квартиру, но она решила начать новую страницу своей жизни. Певица показала подписчикам свою "женскую обитель, где царит гармония, тишина, покой", передает 24 Канал.

Смотрите также Благодаря ей появилось название бренда Apple: как выглядит ферма, где жил и работал Стив Джобс

Как выглядит новая квартиры Анны Тринчер?

В прихожей звезда разместила основные духи, которыми она пользуется / Скриншот

Гостиную Тринчер называет украшением своей квартиры. По словам певицы, она выполнена в "золото-розовом" стиле. Здесь обычно она смотрит фильмы, завернутая в теплый плед, и пьет чай. На терракотовом пуфике размещена специальная деревянная подставка для горячих напитков.

Какая на вид гостиная Тринчер / Скриншоты

Также Анна показала часть комнаты, где обычно снимает свои сториз / Скриншот

Певица продемонстрировала уголок, где слушает виниловые пластинки. Также там хранится коллекция ее ваз. Она очень любит цветы, особенно – создавать из них композиции.

Где Анна слушает винил / Скриншоты

Любимая свеча Тринчер, похожа на корону / Скриншот

На кухне Анна имеет свою коллекцию пиал для чайных церемоний / Скриншоты

Во входной гардеробной размещены сумочки, чемоданчики дорожные, зимняя одежда и обувь / Скриншот

Певица имеет отдельно размещенные душевую и ванную комнаты / Скриншоты

Анне нравится в спальне сочетание пастельных, серо-коричневых цветов / Скриншот

Полная экскурсия по квартире Тринчер: смотрите видео