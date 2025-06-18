Об этом Тринчер рассказала в инстаграме, передает Show 24. Она опубликовала видео с бабушкой и дедушкой, где дарит им машину.

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Анна Тринчер подарила бабушке и дедушке автомобиль еще год назад, однако поделилась новостью только теперь. Певица призналась, что до последнего сомневалась, публиковать ли видео с того дня в социальных сетях.

Хочется такие моменты сохранить для себя. Но оно для меня очень особенное и вдохновляющее. Пусть таких моментов будет как можно больше. Наберите своих и скажите, что вы их любите!,

– написала она под видео.

Тринчер решила устроить сюрприз для бабушки и дедушки, поэтому перед тем сказала, что они будут снимать рекламу. Певица надела им повязки на глаза и повела к месту, где стоял автомобиль. Родные Анны не ожидали такого подарка от внучки, поэтому были очень удивлены и тронуты.

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди поддерживают Анну Тринчер. Их растрогал поступок певицы.

"Плачу".

"Какая ты молодец, просто аплодирую стоя!".

"Реву, как это трогательно".

"Вдохновляешь сильно!"

"Горжусь, моя дорогая".

"Я плачу, ну это очень мило".

"Дедушка такой лапочка. Пусть будут здоровенькие и счастливые все. Очень хороший поступок".

"Ты молодец, это очень трогательно. Плачу. Какие крутые дедушка и бабушка".

Напомним, ранее бабушка Анны Тринчер рассказала, что ей не нравится во внучке.