Бабушка певицы, Елена, поделилась, что считает внучку "мудрой не по возрасту". Она призналась, что Анна не слишком прислушивается к ее советам. Об этом пишет Show 24 в программе "Тур по звездам".

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Бабушка Анны Тринчер рассказала, что может критиковать внучку за ее откровенность. Также бабушке Елене не нравится, когда девушка что-то в себе меняет.

Мне очень не нравится, когда она показывает себя очень откровенно, как по мне, это плохо. У меня всегда болит сердце, потому что она теряет свою индивидуальность (когда что-то меняет в себе, – Show 24). Была же милым, хорошим ребенком,

– поделилась бабушка исполнительницы.

Она также добавила, что положительно отнеслась к тому, что певица увеличила грудь.

"Но ведь грудь – это совсем другое. Девушку украшает этот элемент. Грудь нужна, а губы мне не нравятся", – призналась женщина.



Анна Тринчер с бабушкой / Фото из инстаграма Анны Тринчер

Добавим, ранее Анна Тринчер рассказала о неожиданном звонок от отца, с которым не общается 7 лет. Певица призналась, что не решилась поднять трубку.

По словам Анны Тринчер, ее отношения с папой ухудшились с 12 лет, когда он ушел из семьи. За это время она пыталась доказать, что является дочерью, которой можно гордиться. Но теперь артистка сомневается, сможет ли восстановить с отцом связь.