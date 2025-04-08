Бабуся співачки, Олена, поділилась, що вважає онуку "мудрою не за віком". Вона зізналась, що Анна не надто прислуховується до її порад. Про це пише Show 24 у програмі "Тур зірками".

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Бабуся Анни Трінчер розповіла, що може критикувати онуку за її відвертість. Також бабусі Олені не подобається, коли дівчина щось у собі змінює.

Мені дуже не подобається, коли вона показує себе дуже відверто, як на мене, це погано. У мене завжди болить серце, бо вона втрачає свою індивідуальність (коли щось змінює в собі, – Show 24). Була ж милою, хорошою дитиною,

– поділилась бабуся виконавиці.

Вона також додала, що позитивно поставилась до того, що співачка збільшила груди.

"Але ж груди – це зовсім інше. Дівчину прикрашає цей елемент. Груди потрібні, а губи мені не подобаються", – зізналась жінка.



Анна Трінчер з бабусею / Фото з інстаграму Анни Трінчер

Додамо, раніше Анна Трінчер розповіла про несподіваний дзвінок від батька, з яким не спілкується 7 років. Співачка зізналася, що не наважилась підняти слухавку.

За словами Анни Трінчер, її відносини з татом погіршилися з 12 років, коли він пішов з сім'ї. За цей час вона намагалася довести, що є донькою, якою можна пишатись. Але тепер артистка сумнівається, чи зможе відновити з батьком зв'язок.