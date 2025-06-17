Алена Омаргалиева ранее признавалась, что не верит в отношения на расстоянии. Однако ей с мужем Тамерланом пришлось с этим столкнуться из-за полномасштабного вторжения. Она рассказала подробнее в программе "Тур по звездам", передает Show 24.

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Певица призналась, что сейчас супругам легче, ведь она находится в Украине.

Мы сегодня видимся чаще, чем тогда, потому что я еще была в другой стране и это тоже влияло. Почти 4 месяца я была без мужа. Сегодня мы все-таки чаще видимся. Он военнослужащий, но я по крайней мере нахожусь в Украине и мне легче это как-то воспринимать,

– отметила артистка.

Алена Омаргалиева добавила, что сейчас занята своей работой. Однако пара видится, когда Тамерлана отпускают со службы. К тому же они всегда на связи.

"Я на гастролях, поэтому мы реже видимся. Но можем видеться, когда его отпускают. Не имеет такого, что по полгода не видимся", – отметила певица.

Напомним, Тамерлан и Алена Омаргалиева впервые за долгое время воссоединились на одном из концертов певицы, состоявшемся в начале июня. Они неожиданно вместе вышли на сцену и исполнили трек "Покопокохай", который вышел в 2017 году. Тамерлан был в военной форме.