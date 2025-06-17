Альона Омаргалієва раніше зізнавалась, що не вірить у стосунки на відстані. Однак їй з чоловіком Тамерланом довелося з цим зіштовхнутись через повномасштабне вторгнення. Вона розповіла детальніше у програмі "Тур зірками", передає Show 24.

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Співачка зізналась, що зараз їхньому подружжю легше, адже вона перебуває в Україні.

Ми сьогодні бачимося частіше, ніж тоді, тому що я ще була в іншій країні й це теж впливало. Майже 4 місяці я була без чоловіка. Сьогодні ми все-таки частіше бачимося. Він військовослужбовець, але я принаймні перебуваю в Україні й мені легше це якось сприймати,

– зауважила артистка.

Альона Омаргалієва додала, що зараз зайнята своєю роботою. Однак пара бачиться, коли Тамерлана відпускають зі служби. До того ж вони завжди на зв'язку.

"Я на гастролях, тому ми рідше бачимося. Але можемо бачитися, коли його відпускають. Не має такого, що по пів року не бачимося", – зазначила співачка.

Нагадаємо, Тамерлан та Альона Омаргалієва вперше за тривалий час возз'єдналися на одному з концертів співачки, що відбувся на початку червня. Вони несподівано разом вийшли на сцену та виконали трек "Покопокохай", який вийшов у 2017 році. Тамерлан був у військовій формі.