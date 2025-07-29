Розкішний будинок у Малібу: де відпочиває влітку Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо виставив на продаж свій будинок на узбережжі Малібу за захмарну суму – 23 мільйони доларів, хоча сам придбав його лише чотири роки тому за 13,75 мільйона доларів. Паралельно 50-річний актор пропонує дім в оренду за 65 000 доларів на місяць.

Житло розташоване на Тихоокеанському шосе, має 4 спальні та 4,5 ванні кімнати, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

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Який на вигляд пляжний будинок Ді Капріо?

Будинок повністю використовує своє прибережне розташування – з нього є вихід на численні балкони й тераси через скляні двері, що створює справжнє відчуття життя просто неба впродовж усього року.

Та зіркою оселі є головна спальня із захопливими панорамами океану й власним каміном – ідеальне місце для затишку у холодну пору року.

Як і належить дому знаменитості, тут є величезна гардеробна та "спа-кімната" з великою ванною і паровим душем.

Для прийому гостей всередині передбачено достатньо простору, однак справжній магнетизм має зовнішня зона – з мальовничим вогнищем, місцем для відпочинку, душем просто неба та сауною.

Леонардо Ді Капріо виставив на продаж свій розкішний пляжний будинок у Малібу за 23 мільйони долари / Фото Realtor.com

Ді Капріо придбав цю нерухомість у липні 2021 року / Фото Realtor.com

Шестикімнатне помешкання актора описують як "рідкісну" знахідку / Фото Realtor.com



Маєток має доступ до приватного пляжу, а також захопливі краєвиди на океан / Фото Realtor.com

На території є зона для відпочинку на відкритому повітрі та вогнище / Фото Realtor.com



У будинку є кілька балконів, на які можна вийти через скляні двері / Фото Realtor.com

З території маєтку іноді можна побачити дельфінів / Фото Realtor.com